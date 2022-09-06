Стал известен секрет идеи клипа «I Want To Break Free»
Написанная Джоном Диконом «I Want To Break Free» стала вторым синглом с одиннадцатого студийного альбома «Королевы» The Works, выпущенного в феврале 1984 года.
27 февраля 1984 года вышел "The Works" - одиннадцатый студийный альбом британской рок-группы Queen. Шестым треком (вторым на второй стороне) шла песня "I Want To Break Free".
Композицию положительно приняли в Великобритании, в Европе и некоторых странах Латинской Америки, чего нельзя было сказать о Соединенных Штатах. Видео, в котором участники Queen были переодеты в женщин, вызвало волну негативной критики и воспринято как пропаганду нетрадиционной ориентации…
Крыши домов, звенящий будильник, женщина, встающая с постели. Начало видео, где Брайан Мэй предстает перед нами в забавном образе, переодетый в женщину в ночной рубашке с бигудями и в тапочках в виде кроликов.
Следом в кадре появляется никто иной, как сам Фредди Меркьюри с пылесосов в руках одетый в черную мини-юбку, розовый свитер, в женском парике и самое забавное в его виде это усы, которые остались нетронутыми.
То, что родилось как пародия на британский сериал «Улица коронации», в США было интерпретировано совсем иначе, особенное негодование вызвало наличие усов в образе Фредди Меркьюри.
Вследствие чего некоторые влиятельные телевизионные каналы в соединенных штатах отказались брать в эфир «I Want To Break Free».
По словам Брайана Мэя, клип был воспринят в Великобритании как шутка. В то время как в США появился ряд негативных интерпретаций, которые не поняли его как пародию на знаменитый британский сериал. Даже присутствие в клипе Королевского лондонского балета, не имеющего ничего общего с трансвеститами или развратом, не смутило критиков в США.
В 1991 году видеоклип транслировался на американских экранах, когда канал VH1 показывал программу «Мое поколение» посвященную Queen. Queen исключили эту страну из промо-тура к альбому The Works.
Опубликовано: Ангелина Крент
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