Стал известен секрет идеи клипа «I Want To Break Free»

Написанная Джоном Диконом «I Want To Break Free» стала вторым синглом с одиннадцатого студийного альбома «Королевы» The Works, выпущенного в феврале 1984 года.

27 февраля 1984 года вышел "The Works" - одиннадцатый студийный альбом британской рок-группы Queen. Шестым треком (вторым на второй стороне) шла песня "I Want To Break Free".

Композицию положительно приняли в Великобритании, в Европе и некоторых странах Латинской Америки, чего нельзя было сказать о Соединенных Штатах. Видео, в котором участники Queen были переодеты в женщин, вызвало волну негативной критики и воспринято как пропаганду нетрадиционной ориентации…

Крыши домов, звенящий будильник, женщина, встающая с постели. Начало видео, где Брайан Мэй предстает перед нами в забавном образе, переодетый в женщину в ночной рубашке с бигудями и в тапочках в виде кроликов.

Следом в кадре появляется никто иной, как сам Фредди Меркьюри с пылесосов в руках одетый в черную мини-юбку, розовый свитер, в женском парике и самое забавное в его виде это усы, которые остались нетронутыми.

То, что родилось как пародия на британский сериал «Улица коронации», в США было интерпретировано совсем иначе, особенное негодование вызвало наличие усов в образе Фредди Меркьюри.

Вследствие чего некоторые влиятельные телевизионные каналы в соединенных штатах отказались брать в эфир «I Want To Break Free».

По словам Брайана Мэя, клип был воспринят в Великобритании как шутка. В то время как в США появился ряд негативных интерпретаций, которые не поняли его как пародию на знаменитый британский сериал. Даже присутствие в клипе Королевского лондонского балета, не имеющего ничего общего с трансвеститами или развратом, не смутило критиков в США.

В 1991 году видеоклип транслировался на американских экранах, когда канал VH1 показывал программу «Мое поколение» посвященную Queen. Queen исключили эту страну из промо-тура к альбому The Works.