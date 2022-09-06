В чем заключались страшные эксперименты над младенцами в прошлом, и какое знание они нам дают сегодня

В середине двадцатого века в США и Советском союзе были проведены страшные эксперименты, испытуемыми в которых стали младенцы.

Экспериментальная жестокость по отношению к младенцам в прошлом сегодня дает нам понимание, насколько важны для малыша тактильные ощущения, эмоциональное общение и доброе отношение.

Этот вывод идет, однако, вразрез с популярными теориями ранней сепарации ребенка от родителей. Согласно этим концепциям, чтобы ребенок привык сам справляться со своими эмоциями, его не нужно успокаивать, когда он плачет, а оставлять плакать, пока он сам не утомится, и не уснет, а также подходить лишний раз к его кроватке и брать слишком уж часто на руки.

Так какая же концепция будет более здоровой с точки зрения гармоничного развития ребенка. Что показали эксперименты? Американцы провели эксперимент на младенцах в 1946-м году, а советские ученые чуть раньше, еще во время войны среди детей-сирот в Ленинграде.

Суть опыта заключалась в следующем. Были отобраны две группы детей по двадцать человек в каждой. Все малыши содержались в одинаковых условиях, кормили и ухаживали за ними также одинаково, с одной лишь разницей в количестве тактильного и эмоционального контакта.

Воспитатели активно брали на руки, укачивали и общались с детишками из первой группы, имитируя обычный материнский контакт с детьми. С детьми из второй группы было запрещено общаться и контактировать, если это не касалось необходимых ухаживающих процедур. Персонал подходил к детям только в масках, чтобы они не могли считывать эмоции на лицах взрослых.

В результате во второй группе дети стали плохо есть, были беспокойными, и было обнаружено серьезное отставание в развитии. Эксперимент продолжался в течение четырех месяцев. Но, что самое страшное, дети из второй группы, лишенные эмоционального общения, стали погибать. Из двадцати выжила только половина.

Это что касается американского эксперимента. В СССР же он произошел спонтанно. В военных условиях много детей оставалось без родителей, и персонала не хватало, чтобы уделить внимание каждому. Кроме того, еда была скудной, и дети стали умирать. Но однажды из госпиталя в дом малютки направили помощника: комиссованного солдата с ампутированной ногой, которому дали на попечение десяток детей.

И спустя два месяца стало очевидным, что дети под его опекой все живы, крепкие и здоровые. Персонал стал наблюдать, как солдат обходится с детьми, и оказалось, что он с каждым разговаривает по-доброму, берет на руки, обнимает, рассказывает сказки.