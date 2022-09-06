Почему дети бывают жестокими и агрессивными: что показал канадский эксперимент

Природой детской агрессии в свое время заинтересовался психолог из Канады, и решил провести достаточно нетривиальный эксперимент.

Часто родители, которых вызывают в школу из-за плохого поведения их детей, удивляются, откуда в их тихих и спокойных дома чадах столько агрессии. А вот опытные педагоги тому вовсе не удивлены.

Вопросом детской агрессии задался в 1961-м году психолог Альберт Бандура. Он и его коллеги Доротея и Шейла Росс провели психологический эксперимент, с целью получить данные о переносе агрессии взрослых на детей, наблюдающих за агрессивными реакциями взрослых.

В качестве испытуемых выступило по тридцать шесть разнополых детей возрастом от трех с половиной до пяти с половиной лет. Детишек разделили на восемь подгрупп по шесть человек, и оставили контрольную группу из двадцати четырех малышей. Часть групп формировалась по половой принадлежности.

Половине участников показали агрессивный тип поведения взрослого, а другой неагрессивный. Контрольной группе не показывали никаких проявлений.

Детей поместили в комнату с прозрачными зеркалами Гезелла, что давало возможность вести за ними внешнее наблюдение. Комнату также разделили на две части. В одну из них поместили обычные игрушки, а в другую специальную надувную куклу Бобо с утяжелением из-за чего она могла только стоять или быть наклоненной, но не лежать, молоток и конструктор.

Ребенка приводили в часть комнаты с игрушками, а во вторую запрещали входить. В часть комнаты с куклой заходил взрослый и играл с конструктором, если демонстрировалась неагрессивная модель поведения. При агрессивной демонстрации он начинал молотком бить куклу Бобо, приговаривая Ты крепкий парень или Врежем по носу. Так продолжалось десять минут, после чего ребенка уводили из комнаты.

Потом ребенка приводили в другую команту с игрушками, и, когда он начинал играть, экспериментатор запрещал ему, говоря, что тут будут играть другие, а его отведут в другое место. В третьей комнате ребенок проводил двадцать минут.

В результате ученые получили следующие выводы. Дети, которые не видели агрессии, и злости не выражали. Те же, кто видел, как ученый бил куклу, сами начинали повторять его действия. Мальчики били куклу дольше девочек, а ругались дети одинаково.

Так была подтверждена теория о большей агрессии мальчиков по сравнению с девочками, а также о том, что дети копируют агрессивное поведение взрослых людей, если являются его наблюдателями.

Повторение эксперимента с демонстрацией избиения куклы для детей в возрасте от трех до семи лет, показало, что те участники, кто видел, как поощряли взрослого за избиение куклы, охотнее повторяли его поведение. Те же, кому показали, что избивающий куклу человек, наказан, вели себя куда сдержаннее.