Простая техника запоминания от Татьяны Черниговской, которая поможет ребенку быстрее запоминать

Нейролингвист и психолингвист Татьяна Черниговская предлагает простую технику, которая облегчит ребенку процесс запоминания новой информации.

Многие родители, озабоченные будущей успешностью своего ребенка, начинают образовательный процесс крайне рано. На начальном этапе это выглядит как развивающие занятия в игровой форме, но с течением времени задания усложняются, и детям становится сложнее с ними справиться.

А родители, желая подбодрить, говорят, что ребенок может лучше и лучше в ответ на его ошибку, и нагружают малыша дополнительными заданиями, чтобы подтянуть материал. Вот только пользы от этого меньше, чем вреда очень часто.

Принято считать, что если ребенок забывает, отвлекается в процессе обучения, прерывает его или того хуже засыпает, то это педагогический крах. На самом же деле эти паузы необходимы, чтобы усвоить и запомнить информацию. Во всяком случае такого мнения придерживается ученый эксперт Татьяна Черниговская.

Она убеждена, что перерывы в занятиях делать нужно, и главное, не следует корить ребенка за ошибку. Если же перед ним стоит задача быстро что-то выучить на завтра, наилучшим решением будет прочитать информацию здесь и сейчас и лечь спать, ведь главная работа по обработке информации протекает в мозгу в сонном состоянии. Так информация скорее зафиксируется в долговременной памяти.

Такой подход, в частности, работает при выучивании наизусть стихотворений, хотя на первый взгляд это кажется неправдоподобным. Зубрежка же, наоборот, попросту утомляет и насилует мозг, в результате чего память ребенка, которая еще достаточно хрупкий механизм, просто отказывается воспринимать с силой впихиваемую информацию.

Поэтому, лучше десять раз прочитать стихотворение перед сном, не заботясь, и не оценивая, насколько хорошо оно запомнилось именно здесь и сейчас, и отправиться спать. Те, кто практиковал этот метод, подтверждают, что на следующий день ребенок спокойно выходил к доске, и по просьбе учителя рассказывал на память заданное стихотворение без мучительных потуг его выучить единовременно.

Но, подчеркивает Татьяна Черниговская, важнее всего не бояться ошибок. Обучение это постоянный процесс, происходящий в динамике, он не начинается и не заканчивается за письменным столом, как склонны полагать многие. А вот, если ребенок будет только делать вид, что учится, хорошего от такого подхода не жди. Эффективность обучения будет априори низкая, ведь ему просто неинтересно насиловать себя. Равно как и от постоянного напряжения, в котором будет пребывать маленький человек, если его постоянно подгоняют, и он чувствует, что опять что-то не сумел и не смог.