Еврокомиссар Джентилони: госдолг Евросоюза достиг 97% суммарного ВВП

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран Европейского союза достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.

Паоло Джентилони считает, что такой огромный суммарный долг еврозоны возник в результате сразу нескольких кризисов, которые шли друг за другом. Сначала Евросоюз столкнулся с коронавирусом и нарушением логистических цепочек, а затем с энергетическим кризисом.

На неформальной встрече министров экономики и финансов Европейского союза в Праге (Чехия), еврокомиссар по вопросам экономики подчеркнул, что при госдолге в 97% суммарного ВВП, еврозона пока сохраняет «незначительный рост».

При этом рост и демонстрация низкой безработицы сохраняется до тех пор, пока не наступила рецессия в результате огромной инфляции. Паоло Джентилони отметил, что спасти европейскую экономику в данной ситуации помогут беспрецедентные меры правительств стран ЕС, однако не уточнил какие.

Джентилони призвал к мерам по финансовому регулированию для остановки инфляции, а также к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что европейский рынок газа и электроэнергии обрушился.