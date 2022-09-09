Еврокомиссар Джентилони: госдолг Евросоюза достиг 97% суммарного ВВП
Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран Европейского союза достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.
Паоло Джентилони считает, что такой огромный суммарный долг еврозоны возник в результате сразу нескольких кризисов, которые шли друг за другом. Сначала Евросоюз столкнулся с коронавирусом и нарушением логистических цепочек, а затем с энергетическим кризисом.
На неформальной встрече министров экономики и финансов Европейского союза в Праге (Чехия), еврокомиссар по вопросам экономики подчеркнул, что при госдолге в 97% суммарного ВВП, еврозона пока сохраняет «незначительный рост».
При этом рост и демонстрация низкой безработицы сохраняется до тех пор, пока не наступила рецессия в результате огромной инфляции. Паоло Джентилони отметил, что спасти европейскую экономику в данной ситуации помогут беспрецедентные меры правительств стран ЕС, однако не уточнил какие.
Джентилони призвал к мерам по финансовому регулированию для остановки инфляции, а также к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что европейский рынок газа и электроэнергии обрушился.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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