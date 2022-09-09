Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Европейский комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что страны еврозоны намерены ввести жесткие и строгие ограничения на выдачу туристических виз для россиян.

Илва Йоханссон отметила, что в ближайшее время туристские визы гражданам России в страны Европейского союза будут доступны только в отдельных случаях. В первую очередь такие визы смогут получать журналисты, граждане РФ, которые отправляются в еврозону по семейным или гуманитарным обстоятельствам и в некоторых других случаях.

По словам еврокомиссара, «россияне больше не могут быть туристами на территории ЕС, так как это привилегия». Она добавила, что большинство европейских государств больше не хотят давать визу россиянам. Возможно, в ближайшее время Европейский совет примет решение по полной заморозки туристических виз для россиян.

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге, страны еврозоны договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдачи виз с Россией. Это сделает процесс получения виз для россиян более дорогим и долгим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Европейский союз введет ограничения на выдачу виз для россиян, то граждане стран еврозоны «также столкнуться с неудобствами при пересечении границы». Он добавил, что это «еще одна спираль безрассудного русофобского отношения».