Захарова опровергла информацию о введении визового режима для украинцев

Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение о готовящемся введении виз для украинцев.

По сообщению ТАСС в пятницу стало известно, что член коллегии МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не станет отвечать тем же на решение Украины запретить безвизовый въезд россиян на территорию страны, этим опровергнув информацию о введении виз для украинцев.

Захарова отметила, что прежде всего министерство иностранных дел РФ будет следовать из интересов России и гуманитарных соображений. Российское правительство не хочет создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в том числе и беженцев.