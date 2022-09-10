Наступление ВСУ под Волчанском встретят лишь 37 российских солдат
Город Волчанск будет сдан Вооруженным силам Украины, сообщили в местной ВГА.
Телеграм-канал ВГА Волчанского района сообщил об отходе российских частей с территории населенного пункта.
Как рассказывает местная администрация, 37 военнослужащих останутся в городе и встретят ВСУ.
"37 военных ВС РФ, которые остаются у въезда в г.Волчанск и п.Вильча встретились с представителями ВСУ, идёт подготовка к сдаче города", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские войска оставили Рубежное, Байрак, Старица, Волчанские Хутора, Зыбино и Волоховку.
Опубликовано: Николай Скира
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