Наступление ВСУ под Волчанском встретят лишь 37 российских солдат

Город Волчанск будет сдан Вооруженным силам Украины, сообщили в местной ВГА.

Телеграм-канал ВГА Волчанского района сообщил об отходе российских частей с территории населенного пункта.

Как рассказывает местная администрация, 37 военнослужащих останутся в городе и встретят ВСУ.

"37 военных ВС РФ, которые остаются у въезда в г.Волчанск и п.Вильча встретились с представителями ВСУ, идёт подготовка к сдаче города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска оставили Рубежное, Байрак, Старица, Волчанские Хутора, Зыбино и Волоховку.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


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