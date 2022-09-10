Мирошник: вся территория ЛНР контролируется союзными силами
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил, невзирая на заявления киевского режима.
10 сентября глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что все заявления киевского режима касательно взятия под контроль ВСУ некоторых населённых пунктов в ЛНР являются лишь жалкими попытками украинской стороны посеять панику в обществе.
Мирошник также отметил, что этим вечером провёл «сеанс связи» с администрациями северных регионов ЛНР в результате чего лично убедился в том, что обстановка в Северодонецке, Лисичанске, Старобельском и Сватово «спокойная и стабильная», полностью под контролем союзных сил.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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