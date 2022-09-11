Die Welt: кризис в Европе происходит по сценарию падения Римской империи

Немецкое издание Die Welt заявило, что европейский кризис очень схож с тем, который привел к падению Римской империи. Аналитик Даниэль Эккерт подчеркнул, что история имеет множество «последовательных сходств».

Даниэль Эккерт привел в пример инфляцию, а также попытки властей многих территорий Европы начать ручной контроль рынка. Кроме того, ЕС точно также зависим от свободного передвижения товаров, услуг и капитала, как и Римская империя в древности.

Аналитик подчеркнул, что Германия пострадала от пересекающихся кризисов только потому, что является страной-экспортером и практически полностью зависит от безопасных торговых путей. При этом, такая зависимость больше, чем в любой другой европейской стране на сегодняшний день.

В Римской империи 2000 лет назад процветание граждан точно также зависела от свободного движения товаров и услуг. Перебои замедлили процветание, что в конечном итоге привело к инфляции, невозможности контролировать рынки центральным органом и распадом могущественного государства.

Ранее в Институте мировой экономики и бизнеса РУДН заявили о риске распада Европейского союза при отказа от поддержки небогатых стран еврозоны. Это подтверждают официальные данные по госдолгу еврозоны, который достиг 97% суммарного ВВП «в результате вереницы кризисов».