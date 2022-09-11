Лавров: затягивание переговоров с Россией осложняет положение Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что затягивание переговоров с украинской стороны усложняет положение дел в ходе специальной военной операции.

Сергей Лавров подчеркнул, что откладывание переговорного процесса исходит от украинской стороны. Такие действий осложняют возможность договорится с Москвой на приемлемых условиях для Киева. При этом Россия не отказывается от переговорного процесса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленского возможна. При этом необходимо построить фундамент договоренностей, которые будут документально закреплены.

Кремль считает, что предметом переговоров между Россией и Украиной может быть только то, что официальный Киев пойдет на выполнение всех московских условий. При этом Киев прокомментировал такое предложение тем, что не пойдет на компромиссы.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не пойдет на компромиссы. Главное условия для возможных переговоров служит только полный вывод российских войск с территории Украины (в том числе и с территорий, которые контролируются российской армией).