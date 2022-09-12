Медведев потребовал тотальную капитуляцию Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры с российской стороной.
Дмитрий Медведев отметил, что нынешние «ультиматумы», которые по словам Зеленского якобы выдвигает Россия — «детская разминка перед требованиями будущего». По его словам, в будущем никаких ультиматумом от российской стороны не будет, особенно при отказе вести диалог.
Медведев подчеркнул, что президент Украины еще узнает, что такое ультиматумы: «тотальная капитуляция правительства Киева на условиях, которые выдвинет Россия».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не готов вести переговоры с российской стороной. Кроме того, он наотрез отказался вести диалог с теми, «кто выдвигает ультиматумы Киеву».
Последние очные переговоры между Украиной и Россией прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили России получить подтверждение Украны отказаться от курса вступления в блок НАТО.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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