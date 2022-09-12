Кадыров заявил о возвращении элитных чеченских военных в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что элитные подразделения чеченских военных вернулись на территорию Донецкой народной республики (ДНР) для выполнения задач специальной военной операции.

Рамзан Кадыров отметил, что вместе со специальными подразделениями чеченских бойцов, в ДНР вернулся депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов. Чеченские военные уже приступили к выполнению задач специальной военной операции в Украине.

Кадыров отметил, что элитные бойцы решили вернуться на территорию ДНР после освобождения оккупированных украинским режимом городов Мариуполя, Северодонецка, Попасной, Лисичанска и других. Он добавил, что бойцы вернулись с новыми силами.

10 сентября 2022 года стало известно, что подразделениям российской армии пришлось покинуть город Изюм в Харьковской области. После этого Кадыров пообещал обратиться в Минобороны РФ и лично к Владимиру Путину, если в ближайшие день-два тактика проведения специальной военной операции не поменяется.

Специальная военная операция России в Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями президент России Владимир Путин назвал защиту населения республик Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.