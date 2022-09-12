WarGonzo: подразделениями ВСУ под Лиманом руководят инструкторы НАТО

Инсайдерский Telegram-канал WarGonzo сообщил, что несколько офицерских групп инструкторов НАТО, руководят боем Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенным пунктом Лиман.

Источники WarGonzo уточнили, что установили причастность инструкторов НАТО в боям под Лиманом по радиоперехватам и словам пленных. Непосредственно, руководители ВСУ из НАТО находятся под Славянском (район Ивановки и Николаевки) — там расквартированы поляки и англичане.

Польские инструкторы НАТО руководят работой боевого расчета самоходной артиллерийской установки М777, а английские отвечают на применения высокоточных реактивных систем (РСЗО).

На данный момент известно, что на Красный Лиман наступают два полностью укомплектованных батальонных тактических группы (БТГР), в том числе с двумя танковыми ротами. Кроме того, в боях участвуют 1000 теробороновцев.

Ранее стало известно, что бойцы подразделения «Барс-16», более известного как отряд «Кубань», выстояли в боях за Красный Лиман. Известно, что штурм ВСУ населенного пункта продолжался всю ночь и 11 на 12 сентября 2022 года.