Международная организация труда (МОТ) предупредила, что карантин из-за COVID-19 и нарушения Китаем прав человека в Синьцзяне привели к тому, что миллионы людей оказались в современном рабстве.

Агентство сообщило, что за последние пять лет жертвами принудительного труда или принудительных браков стали еще 10 миллионов человек, при этом около 50 миллионов человек во всем мире оказались в ловушке современного рабства.

МОТ возложила вину за этот рост на пандемию, вооруженные конфликты и изменение климата, которые ввергли все больше людей в нищету и сделали их уязвимыми перед эксплуатацией.

Притеснение Китаем уйгуров-мусульман также способствует росту принудительного труда, а также спонсируемого государством принудительного труда в других странах мира.

МОТ заявила, что закрытые границы во время пандемии подтолкнули больше мигрантов к контрабандным операциям, что сделало их уязвимыми для эксплуатации.

Домашних работников также часто заставляли работать в худших условиях. Некоторые сотрудники оказались запертыми на своих рабочих местах и вынуждены работать сверхурочно.

Считается, что спрос на производство большего количества средств индивидуальной защиты (СИЗ) в первые дни пандемии также способствовал увеличению принудительного труда.

В МОТ заявили, что карантин усложнил властям задачу выявления или пресечения рабства.