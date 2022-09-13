Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны начали вести беспрецедентную гибридную войну против российской стороны.

Лавров подчеркнул, что гибридная война Запада продолжается против России не первый год, однако только сейчас «проявился ее беспрецедентный характер». Он отметил, что сейчас действия Запада видят все, после «вынужденного начала специальной военной операции».

По словам главы МИД России, Запад нацелен на разрушение экономического благополучия российской стороны и восточноевропейского общества. Тем не менее, российская экономика выстояла и будет стоять дальше под беспрецедентным давлением.

Он отметил, что санкции западных стран не работают, потому что сегодня Европейский союз и в целом европейских регион понимает, что без российских энергетических ресурсов им не обойтись. При этом Россия будет стоять на своей позиции.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российской стороне «объявили тотальную войну». При этом война ведется во всех сферах, а не только на подрыв экономического развития России.