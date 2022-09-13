Bloomberg: безболезненного выхода Европы из энергетического кризиса не существует

Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что главу Европейской комиссии Урсулу фон дел Ляйен ждет серьезное испытание на лидерство. Ей предстоит сообщить европейскому обществу, что выхода из энергокризиса нет.

Так или иначе Урсуле фон дер Ляйен придется пройти такое испытание перед европейским обществом, на днях она должна сделать заявление перед 27 лидерами стран ЕС о том, как пережить зиму без российского газа. При этом необходимо это сделать так, чтобы не попасть в глубокий экономический кризис и рецессию.

Проблема состоит в том, что простого выхода из энергетического кризиса для Европы просто не существует. Любой из вариантов будет болезненным, а восстановить доверие 450 миллионов жителей ЕС и их руководителей в условиях санкционного давления на Россию (которое возвращается бумерангом), мягко говоря, дело не из простых.

Исследования опросов европейках жителей показывают, то общество в целом согласно с поддержкой Украины, однако против, чтобы эта поддержка выходила боком для их стран и в целом еврозоны. А по-другому быть не может — военная и финансовая поддержка толкает цены на электроэнергию вверх, усиливает инфляцию и ухудшает уровень жизни населения ЕС.

Да и плане ЕК по введению потолка цен на российские энергоресурсы не оправдали ожидания. Даже если предположить, что потолок цен был бы согласован, российские поставщики газа просто бы ушли с европейских бирж, так как торговать там было бы невыгодно.