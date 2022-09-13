Авторитетное издание Financial Times сообщает, что американское правительство рассматривает возможность срочных поставок Украине истребителей и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Источники Financial Times сообщили, что в данный момент официальный Вашингтон проводит консультации вместе с союзниками. В первую очередь обсуждается вопрос, насколько приемлемо и целесообразно осуществлять поставки истребителей.

При этом речь идет не только о среднесрочной, но и долгосрочной перспективе. Другими словами, если контракт будет подписан, то Украина сможет получать «воздушное» вооружение от США несколько лет (а может быть и десятков лет). Важно и то, что об истребителях в США заговорили впервые.

Ранее подобную инициативу выдвигала Польша, однако она не в состоянии обеспечить Украину современными боевыми самолетами, точно также, как и средствами противовоздушной обороны. Официально обсуждения таких поставки прервалось в июле 2022 года.

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин неоднократно предостерегал правительство США о том, что «война до последнего украинца» в любом случае затронет западные страны. При этом на Западе не комментируют такие заявления российского правительства.