Financial Times: США рассматривают возможность поставки Украине истребителей и ПВО
Авторитетное издание Financial Times сообщает, что американское правительство рассматривает возможность срочных поставок Украине истребителей и средств противовоздушной обороны (ПВО).
Источники Financial Times сообщили, что в данный момент официальный Вашингтон проводит консультации вместе с союзниками. В первую очередь обсуждается вопрос, насколько приемлемо и целесообразно осуществлять поставки истребителей.
При этом речь идет не только о среднесрочной, но и долгосрочной перспективе. Другими словами, если контракт будет подписан, то Украина сможет получать «воздушное» вооружение от США несколько лет (а может быть и десятков лет). Важно и то, что об истребителях в США заговорили впервые.
Ранее подобную инициативу выдвигала Польша, однако она не в состоянии обеспечить Украину современными боевыми самолетами, точно также, как и средствами противовоздушной обороны. Официально обсуждения таких поставки прервалось в июле 2022 года.
Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин неоднократно предостерегал правительство США о том, что «война до последнего украинца» в любом случае затронет западные страны. При этом на Западе не комментируют такие заявления российского правительства.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Потерявшемуся Байдену помогли сойти со сцены в библиотеке Бостона
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Дмитрий Медведев предупредил западных «недоумков», что будет, если накачка оружием Киева не прекратится
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву