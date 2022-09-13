Какое прозвище придумал себе писатель Михаил Булгаков, и зачем собирал странные коллекции всю жизнь

Михаил Булгаков был не только выдающимся литератором, но еще и весьма одиозной личностью: он собирал необычные коллекции и сам придумал себе прозвище.

Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков был большим поклонником мистицизма, его увлекали различные сверхъестественные явления. Но и реальной жизни он был совсем не чужд. Писатель обладал тонким чувством юмора, понять которое мог далеко не каждый человек из его окружения.

Мы расскажем о некоторых странностях великого автора Мастера и Маргариты, которые, возможно, помогут читателю лучше понимать личность писателя.

Михаил Булгаков был весьма ветрен в отношении к деньгам, и практически не умел делать накопления и грамотно распоряжаться имеющимися средствами. Он мог банально потратить последние деньги на необязательные вещи, часто совершая эмоциональные покупки, а потом побежать в ломбард, чтобы заложить украшения собственной супруги.

Относительно прозвища Булгакова существует отдельная история. В кругу его друзей и знакомых это было принято, но прозвища давали человеку другие. Михаил Афанасьевич решил нарушить эту традицию, и придумал себе прозвище самостоятельно.

Однажды он прочитал в дружеском кругу детское стихотворение о хитрой обезьяне и ее трех сыновьях, которых звали Мика, Микуха и Мака, после чего заявил, что Мака это он. Так это прозвище за ним закрепилось. Да так сильно, что не только друзья, а даже жена называла его именно так. Сам же Булгаков нередко подписывался этим выдуманным именем.

Были у великого писателя и другие странности. Одна из них собрание необычных коллекций. В частности, Булгаков собирал все возможные когда-либо напечатанные о себе и своем творчестве отзывы, которые вклеивал в специально заведенный альбом. И, что еще более необычно, собирал он преимущественно не положительные, а отрицательные из них.

А отрицательных было намного больше, поскольку Михаила Булгакова активно критиковали, и даже снимали пьесы его авторства в театрах после разгромных рецензий. За десять лет коллекционирования писатель собрал двести девяносто восемь негативных отзывов, и лишь три, где его творчество хвалили. Между прочим, среди критиков Михаила Афанасьевича были весьма известные и уважаемые в творческой среде люди, например, поэт Владимир Маяковский.

Вторая коллекция Булгакова состояла из билетов на театральные спектакли и концерты. Он обожал визуальное искусство, и часто посещал модные премьеры, и даже довольно продолжительное время работал в театре, и даже имел актерские работы. Например, Михали Афанасьевич сыграл в спектакле Пиквикский клуб.