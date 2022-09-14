Путин и Шольц полтора часа обсуждали Запорожскую АЭС и ситуацию в Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели полтора часовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС и Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина «к скорейшему принятию дипломатического решения с ситуацией вокруг Украины». Телефонный разговор между лидерами двух стран продлился более полутора часов.
Немецкий лидер предложил российскому коллеге обдумать режим прекращения огня, а также возможность выхода российских войск с территории Украины.
Шольц также отметил категорическую необходимость в обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он призвал Путина не рассматривать возможность эскалации конфликта в регионе и вокруг украинских ядерных объектов.
Путин заявил, что российская сторона поддерживает рекомендации Международного агенства по атомной энергетики (МАГАТЭ) и приложит все усилия для реализации рекомендаций, представленных в докладе агентства.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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