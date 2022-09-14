Захарова заявила, что страны-гаранты Украины могут не пережить зиму

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала проект гарантий безопасности для Украины от стран-гарантов.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для страны, который предполагает, что западные страны возьмут на себя ряд обязательств по отношению к правительству. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что таким образом Киев готовится к третьей мировой войне.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киевский режим получает «беспрецедентную помощь финансами и вооружением». Это позволяет говорить о том, что идет гибридная война всего Запада против России.

Захарова подчеркнула, что все описанное в проекте гарантий безопасности может быть реализовано только в «раскидистом» масштабе. Она отметила, что в заложниках этой ситуации оказался весь мир, но Евросоюз не хочет брать на себя обязательства обеспечения безопасности, а «лишь продолжает оказание военной помощи Киеву».

Представитель российского МИД считает, что страны-гаранты Украины «могут и не пережить зиму», не говоря уже о продолжении финансирования Киевского режима. Она считает, что вся это ситуация складывается оттого, что «вашингтонский учитель пришел и рассказал Евросоюзу, как жить дальше и что нужно делать».