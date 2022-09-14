Андрей Марочко: в ходе контрнаступления ВСУ подходят к граница ЛНР

Офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что союзные силы контролируют территорию республики, однако линия фронта уже подходит к границам.

Андрей Марочко сообщил, что за два последних дня обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали только усиливаться «с геометрической прогрессией». По его словам, ситуация действительно сложная.

На некоторых участках местности, линия соприкосновения стоит прямо у границ Луганской народной республики (ЛНР). Фактически украинская армия подошла к 10 километров до линии боевого соприкосновения с союзными войсками.

По словам Андрея Марочко, 10 километров в боевых условиях — это крайне маленькая дистанция. При этом российская армия и союзные войска, прикладывают все усилия, чтобы удержать ВСУ от контрнаступления и остановить.

Накануне вечером стало известно, что ВСУ начали собирать российскую военную технику вдоль линии соприкосновения в Запорожской области. Информацию подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.