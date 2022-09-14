Бербок требует от правительства срочной поставки боевых танков ВСУ

Министр иностранных дел Анналена Бербок настаивает на быстром решении вопроса о поставке немецких боевых танков в Украину.

Бербок заявила сегодня «Frankfurter Allgemeine Zeitung», что поставки немецкого оружия «очевидно очень явно помогают спасать человеческие жизни».

Таким образом, «внешняя политика, руководствующаяся правами человека, должна постоянно задаваться вопросом, как мы можем помочь освободить еще больше деревень и, таким образом, спасти жизни путем дальнейших поставок».

Министр иностранных дел заявил, что помощь Германии в области вооружений должна в первую очередь основываться на том, как можно поставить больше оборудования, которое уже «так эффективно помогает», то есть средств противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных установок. Во-вторых, пришлось бы усилить ремонт и снабжение боеприпасами.

Бербок сказала, что хотела бы обсудить с оборонной промышленностью возможность создания собственных производственных линий для недостающих боеприпасов, например, для зенитных танков Gepard.

Что касается поставки основных боевых танков Leopard 2, которые запросила Украина, Бербок сказал, что решение об этом может быть принято только сообща, «в коалиции и на международном уровне». Она добавила: «В критической фазе, в которой сейчас находится Украина, я не думаю, что это решение следует откладывать надолго».

В рамках коалиции светофора поставка немецких основных боевых танков вызывает споры. Некоторые члены Бундестага от Зеленых и СвДП, а также эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот уже некоторое время настаивают на этом шаге.

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) пока отказались от поставки боевых танков и подчеркивают, что хотят решить это вместе с западными союзниками.