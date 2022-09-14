Шольц: Путин не жалеет о своем решении начать спецоперацию в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Владимир Путин не считает ошибкой своё решение о специальной военной операции.
Вечером 14 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что в ходе недавних переговоров с Владимиром Путиным он понял, что российский президент не жалеет о своём решении начать спецоперацию в Украине.
По мнению Шольца, Путин не изменил своего мнения об украинском государстве и лишь удостоверился в правильности своего решения.
Тем не менее, Олаф Шольц уверен, что несмотря на неизменность позиций Владимира Путина по киевскому вопросу, вести переговоры с президентом России необходимо.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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