Шольц: Путин не жалеет о своем решении начать спецоперацию в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Владимир Путин не считает ошибкой своё решение о специальной военной операции.

Вечером 14 сентября немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что в ходе недавних переговоров с Владимиром Путиным он понял, что российский президент не жалеет о своём решении начать спецоперацию в Украине.

По мнению Шольца, Путин не изменил своего мнения об украинском государстве и лишь удостоверился в правильности своего решения.

Тем не менее, Олаф Шольц уверен, что несмотря на неизменность позиций Владимира Путина по киевскому вопросу, вести переговоры с президентом России необходимо.