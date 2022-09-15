Президент Украины Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в центре столицы. Информацию подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Никифоров рассказал, что во время движения автомобиля украинского лидера, он столкнулся с легковушкой в центре Киева. В ДТП также попал и автомобиль сопровождения.

Сколько конкретно пострадало транспортных средств не сообщается.

Пресс-секретарь президента Украины отметил, что никаких серьезных повреждений Владимир Зеленский, как и его сопровождающие не получили. Информация требует подтверждения из компетентных органов (МВД и МЧС).

Сергей Никифоров подчеркнул, что врачи, сопровождающие президента Украины, оказали ему всю необходимую медицинскую помощь на месте, как и людям в сопровождающих автомобилях и виновнику ДТП.

После осмотра на месте, врачи передали президента бригаде скорой помощи.

Сообщается, что в данный момент обстоятельства дорожно-транспортного происшествия изучают правоохранительные органы. Сергей Никифоров пообещал поделиться подробностями об инциденте и обнародовать их, как только они поступят.