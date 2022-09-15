По сообщению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления по всему отрезку фронтовой линии.

Леонид Пасечник подчеркнул, что в настоящее время оснований для паники нет.

Он признал, что ситуация в регионе остается напряженной, однако союзные войска (российская армия и силы ЛНР и ДНР), гарантируют безопасность местных жителей.

Пасечник указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления по всей линии фронта.

По его словам, «противник на сегодняшний день находится у границ Луганской народной республики», при этом ЛНР «живет в штатном режиме».

Глава ЛНР заверил, что все попытки ВСУ по контрнаступлению на территорию республики будут подавлены. Это гарантируют как народная милиция республики, так и союзные российские войска.

Ранее Леонид Пасечник заявил, что правительство Украины следует логики постепенного «затаскивания» Североатлантического альянса НАТО на территорию страны.

При этом, по словам главы ЛНР, украинскому лидеру «все равно, сколько людей погибнет и где будут полыхать пожары войны».