Казахстан опроверг планы по выходу республики из договора ОДКБ
Министерство иностранных дел Казахстана опровергло появившуюся информацию о планах республики выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В МИД Казахстана отметили, что наблюдают распространение информации о выходе республики из ОДКБ с 1 января 2023 года. Ведомстве заявили, что информация является ложной, а Казахстан не планирует приостанавливать членство в ОДКБ.
Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «полностью отвечает национальным интересам Казахстана». Информация о планах выхода из ОДКБ не имеет ничего общего с действительностью.
В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на сегодняшний день входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. ОДКБ не планирует пополняться новыми членами, о выходе из организации никто также официально не заявлял.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что внес предложение о переименовании столицы Нур-Султана обратно в Астану. При этом другие объекты, названные в честь первого президента страны, должны сохраниться.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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