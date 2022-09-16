ВСУ оказались в тактическом окружении около Херсонской области
Часть украинских войск в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в тактическом окружении российской армии и союзных сил около реки Ингулец возле границы Херсонской области.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в тактическом окружении около реки Ингулец, которая проходит по границам региона.
Кирилл Стремоусов отметил, что подъем уровня воды в реки разрушил переправу, построенную украинской армией с правого берега на левый. Подъем наблюдается возле самых границ Херсонской области.
По словам замглавы ВГА Херсонской области, части ВСУ, которые находятся в тактическом окружении российской армии и союзных сил, на данный момент фактически лишены снабжения. Кирилл Стремоусов считает, что положение этих частей можно оценить, как крайне тяжелое.
О попытках контрнаступления ВСУ сообщается несколько дней в подряд. Российские власти и главы ВГА регионов отмечают, что все попытки прорыва линии фронта будут подавлены. Тем не менее, местных жителей призывают эвакуироваться в безопасные места (для этого организованы специальные мероприятия).
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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