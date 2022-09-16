Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) со ссылкой на разведку сообщила, что в зону боевых действий в Харьковской области, прибыли офицеры стран НАТО.

Разведка ЛНР выявила прибытие кадровых офицеров стран Североатлантического альянса НАТО на подконтрольную украинской стороне часть Харьковской области. Офицер народной милиции республики Андрей Марочко подтвердил информацию.

Марочко заявил, что предположительная цель прибытия кадровых офицеров стран НАТО в данный район — организация взаимодействия между иностранными наемниками и украинскими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что американский наемники вошли в город Изюм. В подтверждение сообщения было опубликовано видео, на котором группа военнослужащих позировала на фоне въездной стелы в город. Один из военных спрашивает другого, где они находятся и тот называет город.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Украины планирует карательную операцию в Харьковской области по выявлению лояльных к России гражданам. Есть вероятность, что офицеры НАТО прибыли в эту зону для помощи выявления таких людей.