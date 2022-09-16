Niezalezna: Германия пересмотрит границы Польши, если продолжаться требования о репарациях

Польское издание Niezalezna сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил правительству Польше пересмотреть существующие границы в ответ на требование новых репараций.

Польский парламент проголосовал за то, чтобы потребовать от некоторых стран, в том числе России и Германии, новые репарации за нанесение ущерба в ходе Второй Мировой войны. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что такие требования фактически реабилитируют фашизм.

При этом правительство Германии пошло еще дальше в своих заявлениях. Так, сообщается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил правительству Польши пересмотреть существующие границы, если польская сторона продолжит требовать новые репарации.

Заявление Шольца прозвучало в Потсдаме в присутствии экс-премьера Польши Дональда Туска во время вручения премии M100 Media Award украинскому боксеру Владимиру Кличко. Буквально он заявил, что все вопросы по репарациям были решены и, ему «не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы вести ревизионистские изменения границ».

Позже заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в своем Twitter, что «на протяжении десятков лет правительства Польши и Германии пугали друг друга пересмотром границ в случае постановки вопроса о новых репарациях». По его словам, ничего нового Шольц в своих заявлениях не изобрел.