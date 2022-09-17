Шольц: разговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что его переговоры с Владимиром Путиным всегда носят дружественный характер.

17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что несмотря на существенные расхождения во взглядах с Владимиром Путиным, его беседы с российским президентом всегда проходят в исключительно дружеских тонах.

Накануне Шольц и Путин провели телефонные переговоры, после которых немецкий канцлер сообщил, что президент России не изменил своих взглядов на спецоперацию в Украине и готов её продолжать до победного конца. При этом Олаф Шольц считает, что переговоры с Владимиром Путиным вести всё же нужно.