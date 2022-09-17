Пушилин опроверг информацию о взятии под контроль ВСУ Щурова и Диброва в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин опроверг заявление украинской стороны о взятии под контроль ВСУ населённых пунктов Щурова и Диброва.
17 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин записал видео специально для подписчиком своего Telegram-канала с комментарием к заявлению украинской стороны об установлении контроля ВСУ над Диброва и Щурово.
Пушилин утверждает, что в настоящее время курортный посёлок Щурова и село Диброво находятся под полным контролем Народной милиции ДНР и Вооружённых сил РФ, а заявления Украины являются лишь очередных информационным вбросом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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