Bloomberg: Еврокомиссия рассматривает заморозку финансирования Венгрии на 7,5 млрд евро
Информационное агентство Bloomberg подтверждает, что Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность заморозки финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза (ЕС) на 7,5 млрд евро.
Источники в ЕК подтверждают, что на данный момент ведомство рассматривает рекомендации по сокращению финансирования Венгрии из бюджета ЕС на сумму 7,5 миллиардов евро. Такие меры следствие поддержки венгерской стороны России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что санкциями в отношении России Европейский союз буквально «стреляет себе в ногу». Венгрия также блокировала решение ЕК по эмбарго на поставку российской нефти, так как считает, что ЕС не выживет без энергоресурсов из России.
Еще в начале лета Орбан предрекал серьезнейший энергокризис в Европейском союзе, который может остановить «до 40% европейской промышленности». По словам премьер-министра, Венгрия думает об интересах собственного народа, поэтому не собирается поддерживать антироссийские санкции, пока зависит от энергоресурсов из России.
Виктор Орбан также высказал непопулярное мнение о том, что проблемы с энергозависимостью от России никуда не исчезнут, в то время как конфликт в Украине может продлиться до 2030 года. Венгерский премьер считает, что в ходе конфликта Украина может потерять от трети до половины своей территории.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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