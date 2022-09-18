По сообщению газеты Nepszava, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт в Украине может затянуться до 2030 года и привести к потери половины территории страны.

Виктор Орбан считает, что в результате конфликта Украина может потерять от трети до половины своей территории, так как вмешательство Запада только усугубляет положение страны. Кроме того, по мнению венгерского премьера, полномасштабные боевые действия из локального конфликта могут привести к глобальному противостоянию.

Он отметил, что Венгрия выступает против продления антироссийских санкций, так как такие меры «это выстрел себе в ногу». Орбан напомнил, что еще в начале лета предрекал энергетический кризис во всей еврозоне, а также остановку до 40% европейской промышленности. По его словам, половина печального прогноза уже сбылось.

Венгрия — одна из немногих стран Европейского союза, которая не осуждает российские действия в Украине и призывает прекратить антироссийские санкции. Премьер-министр страны Виктор Орбан считает, что ЕС не сможет выжить без российских энергоресурсов и блокирует решения ЕК по полному эмбарго на нефть из России.

Накануне знаменитый венгерский писатель Аттила Демко заявил, что Венгрия верит в правоту России в области культурных ценностей. Он указал на то, что сегодня между Будапештом и Брюсселем, которые пытается навязать Венгрии «прогрессивные ценности» огромная пропасть, а весь ЕС устал от западных идей.