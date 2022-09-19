Лушников: Минобороны РФ закупит новую снайперскую винтовку СВЧ

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что Министерство обороны Российской Федерации планирует закупить новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).

Лушников отметил, что государственные испытания СВЧ успешно завершены и, в настоящее время Минобороны РФ проводит ряд мероприятий по принятию снайперской винтовки на вооружение российской армии. Как правило, сразу после необходимых процедур начинаются серийные закупки.

Президент концерна «Калашников» подтвердил, что по его информации российское оборонное ведомство давно имеет планы по закупки снайперской винтовки Чукавина, однако оружие долгое время проходила испытания.

Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмм, а конструкция винтовки предполагает использование патрона 7,62 на 54 миллиметра. Предполагается, что СВЧ придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), которая стоит на вооружении российской армии с 1963 года.

Ранее сообщалось, что российский спецназ в Украине получил первую пробную партию снайперских винтовой Чукавина для опытно-боевой эксплуатации. Государственные испытания СВЧ официально завершились еще в октябре 2021 года.