Польша потребовала объяснений от Германии за слова Шольца о пересмотре общей границы

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца объяснений за слова о возможном пересмотре границ двух стран.

Ранее канцлер ФРГ Шольц в Потсдаме заявил экс-премьеру Польши Туску, что если польская сторона будет требовать новые репарации за ущерб по время Второй Мировой войны, то Германия пересмотрит границы двух государств, которые образовались после 1945 года.

В свою очередь Солох заявил, что заявление Шольца о пересмотре границ, не случайное совпадение. Оно подрывает возвращения доверия со стороны Германии, а заодно звучит, как «глубоко проясняющие слова» о давних требованиях немецкой стороны.

Глава Бюро национальной безопасности Польши считает, что слова Шольца можно интерпретировать как сигнал, а возможно и угрозу. При этом никакой демонстрации стремления возвращения к границам до 1945 года Германия до этого не проявляла.

Польша потребовала от Германии дополнительные 1,3 триллиона долларов в качестве новых репараций (по новым подсчетам) за ущерб, который немецкая сторона нанесла в ходе Второй Мировой войны. Глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на эти слова заявила, что вопрос репараций для Польши за тот перед закрыт.