Focus: в Германии не видят реального контрнаступления ВСУ

Генеральный инспектор бундесвера, генерал Эберхард Цорн заявил, что в Германии не видят реального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) по восточному флангу.

Эберхард Цорн отметил, что когда украинская сторона заявляет о контрнаступлении и взятии под контроль того или иного населенного пункта, фактически речь идет «об отдельных контратаках», которые используются для определенных участков местности.

Генерал бундесвера считает, что такие шаги ВСУ не приведут к реальному оттеснению России на широком фронте. Кроме того, российская сторона имеет как большой военный резерв, так и запасы вооружения. По словам Эберхарда Цорна, приближающаяся зима только усугубит ситуацию украинской стороны и «откроет все карты на стол».

Генерал подчеркнул, что украинская армия «действуют разумно и редко применяет широкое наступление, операции проводятся в мобильной манере». При этом Эберхард Цорн напомнил, что всего две недели назад бундесвер был готов поверить, что весь Донбасс будет в руках России, поэтому вряд ли он «настолько резко поменял свою точку зрения», просто предпочитает ее не озвучивать.

Относительно немецких поставок вооружения Украине, по словам Эберхарда Цорна, он «достаточен и количественном, и качественном отношении». Генерал напомнил, что Германия совместно с Нидерландами буквально оснастила целый украинский батальон самоходной гаубицей 2000, а также реактивной системой залпового огня(РСЗО) MLRS.