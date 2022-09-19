Минобороны РФ: США признали исследования на психбольных в Украине

В российском оборонном ведомстве заявили, что США признали исследования на психически больных в Украине. Исследования были связаны с биологическими лабораториями, работающими по заказу Пентагона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американская делегация в Женеве признала, что Пентагон проводил биологические исследования на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических лечебниц Украины.

В сообщении ведомства говориться, что с 5 по 9 сентября 2022 года в Женеве прошло совещание стран-участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Мероприятие инициировала Россия, которая считает, что Киев и Вашингтон нарушили соглашение.

С начала специальной военной операции в Украине, российская сторона неоднократно заявляла, что обнаружила доказательную базу, которая говорит о разработке биологического орудия на украинской территории. При этом заказчиком выступает Пентагон США.

В связи с этим на мероприятии в Женеве представители России задали Вашингтону и Киеву более 20 вопросов, в том числе и какие исследования с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ проводились на военных Украины и психбольных.

По сообщению России, американская сторона признала факты проведения исследований на военных и психбольных Украины. Кроме того, была признана и передача образцов патогенных биоматериалов в США, однако с пометкой «нечастая». В данной формулировки невозможно оценить возможность и периодичность передаваемых за границу из Украины биопроб. Других пояснений от участников мероприятия не было.