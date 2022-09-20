Медведев заявил об изменении мирового порядка после проведения референдумов в ДНР и ЛНР

Бывший президент России Дмитрий Медведев уверен, что проведение референдумов в ДНР и ЛНР приведёт к началу формирования нового мирового порядка.

20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале о том, что в случае вступления ДНР и ЛНР, а также других освобождённых в ходе спецоперации на Украине территорий, «геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер».

Медведев отметил, что ни один российский чиновник уже не сможет обратить вспять итоги референдумов в Донбассе, которые по мнению бывшего российского президента, станут началом формирования нового мирового порядка, после принятия поправок в Конституцию РФ.