МИД Китая раскритиковал действия США по вмешательству во внутренние дела

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) заявило, что действия США вокруг Тайваня наносят ущерб основным отношениям Вашингтона и Пекина.

В Китая считают, что действия США вокруг Тайваня наносят серьезный ущерб политической основе отношений Пекина и Вашингтона. Член Государственного совета КНР Ван И в ходе встречи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджера раскритиковал действия американских властей.

Ван И подчеркнул, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань, а также рассмотрение Сенатом США законопроекта о политике в отношении острова и высказывания об оказании военной помощи, буквально бросают вызов китайско-американским отношениям.

По его словам, политическая основа китайско-американских отношений уже подорвана и, необходимо найти компромиссы, чтобы не усугублять ситуацию. Китай считает любые действия США относительно Тайваня вмешательством во внутренние дела Пекина.

Ван И добавил, что первоочередной задачей в настоящее время является надлежащие решение ситуации вокруг Тайваня. Он напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что американская сторона будет защищать интересы Тайваня в случае начала военного конфликта, при этом важно не допустить такой разворот событий.