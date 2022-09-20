Джон Керби: Пентагон рассматривает передачу Украине танков M1 Abrams

Официальный представитель Пентагона Джон Керби на брифинге заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи поставок Украине танков M1 Abrams, однако до этого должно произойти ряд процессов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны показать способность не только управлять танками M1 Abrams, но и поддерживать их в боеспособном и рабочем состоянии — то есть, уметь производить необходимое обслуживание. В Пентагоне считают, что передача M1 Abrams для Украины — «важная область возможностей для ВСУ».

Официальный представитель Пентагона также отметил, что США наблюдает за ВСУ и понимают долгосрочные потребности Украины. Так или иначе, поставка тяжелого вооружения произойдет, вопрос только в сроках.

США, как и страны НАТО, внимательно относятся к оборудованию и возможности обслуживания танков и другой тяжелой техники. Таким образом, пока Украина не сможет подтвердить свои инструменты, поставок не будет, однако вопрос будет рассматриваться.

Джон Керби отметил, что с точки зрения участия в боях, имеющейся боевой техники ВСУ достаточно. Новая техника не будет поставляться без соответствующей подготовки. При этом Пентагон рассматривает условия обучения украинских специалистов, в том числе и по части технического обслуживания.