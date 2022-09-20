Херсонская область попросила Владимира Сальдо провести голосование о вступлении в состав России

Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо с просьбой провести голосование о вступлении в состав России.

Владимира Сальдо поступило обращение от Общественного совета Херсонской области с инициативой и прошением провести немедленное голосование о признании региона субъектом Российской Федерации.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области сами хотят «как можно быстрее провести голосование по вопросу статуса региона». Он отметил, что жители региона хотят получить гарантии становления частью РФ.

Накануне Общественная палата Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе Денису Пушилину с просьбой провести народное голосование (референдум) о вхождении в состав Российской Федерации.

В этот же день, 19 сентября 2022 года, Общественная палата Луганской народной республики обратилась к Леониду Пасечнику с аналогичной инициативой. Подробности рассмотрения инициативы пока не раскрываются.