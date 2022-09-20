Politico: Евросоюз может отменить право на вето с целью продвижения антироссийских санкций

Страны Европейского союза намерены обсудить изменения принципов принятия решений. В частности, речь идет о возможной отмене право на наложение вето на инициативы по введению антироссийских санкций.

Министр по делам Европы ФРГ Анна Люрман заявила, что весьма «оптимистична смотрит на вопрос голосования квалифицированным большинством». По ее мнению, такой подход и отсутствия право на вето — прогресс европейского общества, которого можно добиться в ближайшее время.

Анна Люрман уточнила, что правительства стран Европейского союза обсуждают возможность отмены право на вето в области внешней политики стран-участниц союза и политики безопасности. Другими словами, фактическая отмена права на вето означает невозможность повлиять на наложение санкций на Россию.

Ранее Государственный секретарь офиса премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что антироссийские санкции для Европейского союза являются «средством самоповержения». Он также отметил, что венгерская сторона не собирается поддерживать сокращение торговых отношений с Россией, так как «преследует интересы собственного народа».

При этом в Венгрии считают, что страны Европейского союза и Европейская комиссия продолжат политику санкции против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто задал прямой вопрос ЕК о влиянии антироссийских санкций на экономику ЕС, однако ответа так и не получил.