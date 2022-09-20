Индекс Мосбиржи упал на 10 процентов после новости о референдумах в ДНР и ЛНР
На российском рынке акций наблюдается крупное падения в связи с новостями о скором возможном вхождении республик Донбасса в состав России.
Днём 20 сентября стало известно, что впервые с 9 августа 2022 года индекс Московской биржи упал ниже 2 200 пунктов, опустившись на десять процентов. Вместе с тем акции российской нефтегазовой компании "Газпром" упали в цене сразу на четырнадцать процентов.
Примечательно, что вместе с этим стало известно о том, что с 23 по 27 сентября включительно на территории Донецкой и Луганской народных республик пройдёт референдумы по вхождению регионов в состав России. Власти Херсона и Запорожья также объявили о проведении подобных референдумов, пообещав объявить выбранные для них даты позднее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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