Индекс Мосбиржи упал на 10 процентов после новости о референдумах в ДНР и ЛНР

На российском рынке акций наблюдается крупное падения в связи с новостями о скором возможном вхождении республик Донбасса в состав России.

Днём 20 сентября стало известно, что впервые с 9 августа 2022 года индекс Московской биржи упал ниже 2 200 пунктов, опустившись на десять процентов. Вместе с тем акции российской нефтегазовой компании "Газпром" упали в цене сразу на четырнадцать процентов.

Примечательно, что вместе с этим стало известно о том, что с 23 по 27 сентября включительно на территории Донецкой и Луганской народных республик пройдёт референдумы по вхождению регионов в состав России. Власти Херсона и Запорожья также объявили о проведении подобных референдумов, пообещав объявить выбранные для них даты позднее.