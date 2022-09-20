Макрон запросил срочный разговор с Путиным, но получил отказ
Президент Франции Эммануэль Макрон запросил разговор с Путиным, но ему отказали в переговорах.
Сегодня российские СМИ и телеграмм-каналы со ссылкой на публикации во французской прессе сообщили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет срочно поговорить с Владимиром Путиным и он уже запросил переговоры с главой Российской Федерации, но Путин ему отказал в разговоре. Сообщения появились после того, как в течение дня ЛДНР и новые администрации областей, подконтрольных ВС РФ, заявили о проведении референдумов о вхождении в состав России 23-27 сентября.
Макрон заявил, что международное сообщество не признает итоги референдумов о вхождении в состав России и кроме того, заверил, что Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять Украине оружие.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Forbes: записанное Путиным обращение к россиянам покажут 21 сентября
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Симоньян: обращение Путина к жителям России перенесли на завтра
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном