Макрон запросил срочный разговор с Путиным, но получил отказ

Президент Франции Эммануэль Макрон запросил разговор с Путиным, но ему отказали в переговорах.

Сегодня российские СМИ и телеграмм-каналы со ссылкой на публикации во французской прессе сообщили о том, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет срочно поговорить с Владимиром Путиным и он уже запросил переговоры с главой Российской Федерации, но Путин ему отказал в разговоре. Сообщения появились после того, как в течение дня ЛДНР и новые администрации областей, подконтрольных ВС РФ, заявили о проведении референдумов о вхождении в состав России 23-27 сентября.

Макрон заявил, что международное сообщество не признает итоги референдумов о вхождении в состав России и кроме того, заверил, что Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять Украине оружие.