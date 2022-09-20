Шольц: 2023 год будет для Европы тяжёлым из-за роста цен на энергию и еду

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что следующий год для европейских государств будет тяжелее, чем нынешний.

Вечером вторника канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что в 2023 году жизнь для жителей стран Европейского союза станет существенно труднее, поскольку ведущие экономисты континента прогнозируют рост стоимости энергоносителей, счетов за ЖКУ, удобрений и продовольствия.

По мнению Шольца, это связано с санкциями Европейского союза против России, однако политик уверен, что Брюссель не должен отменять собственные антироссийские санкции.