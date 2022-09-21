Reuters: в Германии считают неправильным объявление о мобилизации в России

Информационное агентство Reuters со ссылкой на министра экономики Роберта Хабека сообщает, что в Германии назвали решение о мобилизации в России неправильным.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал частичную мобилизацию в стране и подписал указ о ее начале. Мобилизационные мероприятия начнутся немедленно — с 21 сентябри 2022 года. В Германии сразу же прокомментировали решение российского лидера.

Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что решение объявить в России частичную мобилизацию является неправильным. Он называл мобилизацию «плохим развитием событий» и отметил, что правительство Германии уже ведет консультации о дальнейших действиях.

В МИД Великобритании отметили, что слова президента России Путина о проведении референдумов на территории Донбасса — это «тревожная эскалация конфликта». Глава ведомства Джиллиан Киган подчеркнула, что к заявлению Путина необходимо «отнестись максимально серьезно».

Со среды, 21 сентября 2022 года, в России объявлена частичная мобилизации. Указ подписан президентом страны Путиным. Решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. Путин подчеркнул, что призывы подлежат только те россияне, которые находятся в запасе и имеют определенный военный опыт.