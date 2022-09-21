Путин: коллективный Запад стремится ослабить и уничтожить Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин при обращении к гражданам страны заявил, что цель коллективного Запада — ослабить и уничтожить Россию.

Путин считает, что Запад пытается ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить Россию. Он напомнил, что западные страны прямо об этом говорили в 1990-х годах и, в конечном итоге, осуществили первую цель — раскололи Советский Союз в 1991 году.

По словам российского лидера, сегодня на очереди у Запада пришло время самой России. По мнению западных стран, российской государство должно распасться на множество «смертельно враждующих между собой областей и регионов».

Президент России отметил, что такие планы Запад вынашивает давно. В частности, именно западные государства поощряли банды международных террористов на Кавказе, а также продвигали наступательную инфраструктуру НАТО «вплотную к российской территории».

Запад сделал своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетними целенаправлено взращивал ненависть к России, прежде всего в Украине. По словам Путина, западные страны готовили украинский народ превратиться в «пушечное мясо» и толкнули на войну с Россией. Он отметил, что именно Запад развязал эту войну еще в 2014 году.