Минобороны Литвы сообщило о повышении готовности сил быстрого реагирования на фоне российской мобилизации
Литовской оборонное ведомство сообщило, что силы быстрого реагирования страны находятся в повышенной готовности на фоне новостей о частичной мобилизации в Российской Федерации.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что силы быстрого реагирования были переведены в повышенный режим готовности. По его словам, такая мера была принята на фоне новостей о частичной мобилизации в Российской Федерации.
Анушаускас подчеркнул, что российская военная мобилизация будет проходить во всех субъектах РФ, в том числе и Калининградской области, которая находится «по соседству с Литвой». Поэтому правительство и оборонное ведомство страны не может «просто наблюдать».
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по повышению режима и уровня боевой готовности сил быстрого реагирования. Стоит отметить, что в Литве находятся не только собственные Вооруженные силы, но и определенный контингент военнослужащих других стран НАТО.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о частичной мобилизации в стране по инициативе оборонного ведомства и Генерального штаба. Пресс-секретарь президента Дмитрий песков дал определение срокам частичной мобилизации по всей стране.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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