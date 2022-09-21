Минобороны Литвы сообщило о повышении готовности сил быстрого реагирования на фоне российской мобилизации

Литовской оборонное ведомство сообщило, что силы быстрого реагирования страны находятся в повышенной готовности на фоне новостей о частичной мобилизации в Российской Федерации.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что силы быстрого реагирования были переведены в повышенный режим готовности. По его словам, такая мера была принята на фоне новостей о частичной мобилизации в Российской Федерации.

Анушаускас подчеркнул, что российская военная мобилизация будет проходить во всех субъектах РФ, в том числе и Калининградской области, которая находится «по соседству с Литвой». Поэтому правительство и оборонное ведомство страны не может «просто наблюдать».

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по повышению режима и уровня боевой готовности сил быстрого реагирования. Стоит отметить, что в Литве находятся не только собственные Вооруженные силы, но и определенный контингент военнослужащих других стран НАТО.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о частичной мобилизации в стране по инициативе оборонного ведомства и Генерального штаба. Пресс-секретарь президента Дмитрий песков дал определение срокам частичной мобилизации по всей стране.