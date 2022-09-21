Лавров: США становится участником конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США превращаются в сторону конфликта на Украине.
По сообщениям ТАСС 21 сентября днем министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страны Запада сейчас накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал ВСУ. Из натовского оружия обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей.
В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, для нанесения ударов. Американские наемники воюют на стороне ВСУ. Все это говорит о том, что США уже практически стало участником украинского конфликта. Лавров в интервью журналу Newsweek заверил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло.
Опубликовано: Елена Калиновская
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