Лавров: США становится участником конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США превращаются в сторону конфликта на Украине.

По сообщениям ТАСС 21 сентября днем министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страны Запада сейчас накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал ВСУ. Из натовского оружия обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей.

В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, для нанесения ударов. Американские наемники воюют на стороне ВСУ. Все это говорит о том, что США уже практически стало участником украинского конфликта. Лавров в интервью журналу Newsweek заверил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, сколько времени бы это ни заняло.